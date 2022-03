Trino: l'istituto alberghiero "Ronco" partecipa al Pi greco day

Istituto alberghiero “Sergio Ronco” di Trino sempre sugli scudi.

E’ di questi giorni il prestigioso riconoscimento per la classe 4^ C dell’indirizzo di pasticceria 2020/2021, che attualmente è la classe 5^ C: da Artglace – Sigep è giunta la menzione d’onore per aver contribuito con la propria partecipazione alla riuscita del progetto del primo video contest del gelato artigianale.

L’alberghiero “Ronco” invece lunedì 14 marzo parteciperà all’evento online “π Day 2022” organizzato dal Ministero dell’Istruzione con il contributo scientifico del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell’Università degli Studi di Torino. ll Pi Day si celebra il 14 marzo in tutto il mondo. Il Pi greco è il simbolo utilizzato in matematica per rappresentare una costante, il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro, che è approssimativamente 3,14159. Il Pi Day è un'opportunità annuale per gli appassionati di matematica di recitare le infinite cifre di Pi, parlare di matematica con i loro amici e mangiare una torta.