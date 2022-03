Il grande cuore di Trino per l'Ucraina

E’ programmato per lunedì 14 marzo alle 21 al Teatro civico di Trino l’incontro pubblico per l’accoglienza dei rifugiati dell’Ucraina.

Dal Comune di Trino fanno sapere: "Per coordinare al meglio l'attività di accoglienza e fornire istruzioni chiare alle moltissime persone che in questi giorni hanno manifestato la propria disponibilità, è convocato un incontro pubblico a cui sono invitati tutti i trinesi. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare, per rendere più efficace e strutturato il grande senso di responsabilità che la nostra comunità sta dimostrando in queste settimane". Il sindaco Daniele Pane mette inoltre in risalto una bella iniziativa di Elen’s Sport: "Nell'ambito dell'attività di accoglienza dei minori provenienti dall’Ucraina, Elen’s Sport metterà a disposizione gratuitamente ai bambini e ragazzi che arriveranno sul nostro territorio i servizi di pre- post scuola e l’utilizzo della piscina, oltre a tutte le attività di supporto generale necessarie. Grazie infinite al team di Elen’s Sport per la costante e sempre attivissima partecipazione". Sull’accoglienza dei rifugiati ucraini il sindaco aggiunge: "Ci stiamo organizzando per eventualmente accogliere fino a 100 persone, ma abbiamo anche altro in pista, compresi i trasporti".

Per l’emergenza Ucraina è scesa in campo anche l’Auser: "A livello nazionale l’Auser ha attivato una raccolta fondi in favore dell’organizzazione umanitaria Intersos a sostegno di un progetto di accoglienza in Moldavia e Polonia dei profughi ucraini - spiega il presidente dell’Auser trinese Silvano Ferrarotti - La sottoscrizione sarà interamente destinata a sostenere queste attività dei volontari di Intersos che stanno operando nelle zone di confine accogliendo all’interno di strutture dedicate soprattutto anziani e bambini, fornendo sostegno sanitario, psicologico, alimentare e logistico". Ferrarotti conclude: "Per contribuire all’iniziativa dell’Auser nazionale è possibile venire direttamente nella nostra sede dell’Auser Insieme per Trino in via Duca d’Aosta 35 tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17,30".

Dalla Polonia invece Franco Di Liberti sta fornendo testimonianze in diretta degli aiuti trinesi giunti sul posto. Con l’amico Davide Guazzone, che vive e lavora in Polonia da tantissimi anni, sta coordinando lo smistamento dei due camion colmi di circa 70 bancali di aiuti di vario genere raccolti a Trino grazie al grande cuore dei trinesi e delle persone dei paesi della zona. Di Liberti è stato anche intervistato in diretta al Tg4 ieri pomeriggio, 11 marzo. Il giorno precedente Di Liberti e Guazzone erano andati a un centro di accoglienza di Varsavia testimoniando la situazione.