Palazzolo: i bambini dicono "No alla guerra"

Nuova apertura per il centro di raccolta degli aiuti in favore del popolo ucraino in fuga dalla guerra. Domani, sabato 12 marzo, il centro di raccolta al Palazzo Paleologo sarà aperto dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. La priorità è per i generi alimentari e per i medicinali.

Nella fattispecie servono antidolorifici, come Oki e Nimesulide e simili, antinfluenzali, come Tachipirina, Paracetamolo e simili, antibiotici di ampio spettro, emostatici come Celox, Ugurol, Tranex. E poi anti diarroici come Imodium e Loperamide, soluzioni infusionali, creme tipo Gentalin Beta e Ortodermina, kit di primo soccorso e kit per ustioni, soluzioni per lavaggio oculare.

Altre necessità sono quelle di lacci emostatici, tourniquet cat, materiali per medicazioni come bende di garza, elastici, cerotti di fissaggio e per ferite, siringhe, aghi per decompressione toracica, aghi farfalla, aghi cannula, cannule nasofaringee, antisettici e disinfettanti, integratori vitaminici, salviette umidificate, traverse, telo porta feriti, barelle morbide, attrezzatura ortopedica come, ad esempio, collari cervicali, sacchi a pelo e materassini da campeggio, coperte termiche, pile e torce di qualsiasi tipo, alimenti non deperibili e a lunga conservazione, walkie talkie professionali e power bank.

Sempre in tema di guerra, i bambini della scuola materna ed elementare di Palazzolo, uno accanto all'altro, hanno formato il simbolo della Pace, dicendo “No alla guerra”. Gli alunni si fanno portavoce di questo messaggio invocando la pace per tutti e allestendo un enorme albero sui vetri della scuola, correlato da disegni e cartelloni dove risalta la scritta “La scuola dice no alla guerra”. Hanno inoltre partecipato all’iniziativa di solidarietà al popolo ucraino promossa dal Comune di Trino, raccogliendo peluches, materiale scolastico e prodotti di igiene personale.