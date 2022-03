"Noi sappiamo cos’è la guerra e preghiamo per la pace, bene prezioso"

Crescentino: giochi di società, dolci e la bandiera della pace. Una Festa della donna celebrata con un gesto di vicinanza al popolo ucraino da parte delle ospiti della casa di riposo "Fondazione Santo Spirito Borla". Prima dei festeggiamenti gli anziani hanno infatti voluto dedicare un piccolo momento di riflessione e di preghiera per la popolazione colpita dal conflitto ea provata dalla sofferenza e dal terrore. Con l’aiuto dell'animatrice Federica gli ospiti, nel ricordo delle loro stesse sofferenze di tanti anni fa, hanno preparato ed esibito la bandiera ucraina con su scritto "Noi sappiamo cos’è la guerra e non cessiamo di pregare per la Pace, il bene più prezioso!".

La festa è poi entrata nel vivo con l’omaggio di un mazzolino di mimosa offerto dall’Amministrazione a tutte le signore ospiti della struttura, gli anziani hanno poi gustato una torta preparata dalla cuoche della Fondazione e si sono divertiti giocando a tombola.