Trino: il Milan club "Franco Baresi" ha inaugurato la nuova sede

Il Milan Club Trino "Franco Baresi" ha finalmente una sua sede e l’ha inaugurata con i soci domenica scorsa. Ad annunciarlo è il presidente Giuseppe Rapina che col vice Roberto Bertocchi e il direttivo ha lavorato alla sistemazione della sede.

"L’abbiamo inaugurata festeggiandola con la vittoria del Milan a Napoli - spiega Rapina - La sede ora è operativa e aperta a tutti i soci del nostro Milan Club che potranno venire a vedere le partire della nostra squadra del cuore. Inoltre stiamo pensando ad organizzare degli eventi speciali. Per i lavori il mio ringraziamento speciale va a Roberto Bertocchi e a tutti coloro che si sono adoperati per dare vita alla nostra sede. A maggio-giugno partiremo col nuovo tesseramento e vorremmo fare una nuova inaugurazione con la speranza di avere come ospite d’onore il capitano Franco Baresi, a cui è dedicato il club. Mi piacerebbe coinvolgere pure i tifosi milanisti dei paesi vicini, li invito a contattarci tramite la nostra pagina Facebook o scrivendo a [email protected]". All’inaugurazione era presente un numeroso gruppo di tifosi milanisti tra cui il sindaco Daniele Pane e il presidente dell’Aoct Mattia Tricerri, non nelle loro vesti istituzionali ma in quelle di tifosi rossoneri.