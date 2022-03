Formigliana: senso unico alternato per lavori sulla Sp3

"Dalle ore 8 di mercoledì 9 marzo alle 18 di mercoledì 16 marzo, per tutta la durata delle 24 ore, sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile, munito di lanterna a led per il conto alla rovescia, lungo la Sp3 Saluggia-Gattinara al km 34 sul territorio comunale di Formigliana per lavori di tombinatura di un fosso".

Lo comunica la Provincia di Vercelli.