Bambini, ragazzi e anziani protagonisti dell'8 marzo

Santhià: un 8 marzo con protagonisti bambini, ragazzi e anziani. Il sindaco Angela Ariotti ha voluto mandare un video messaggio agli alunni e alunne delle scuole primarie Collodi e Pellico e delle scuole medie. "Sono il primo sindaco donna della nostra città e reputo questo un immenso onore - ha sottolineato Ariotti -. Alle bambine ed ai bambini vorrei passare il messaggio che nella vita devono inseguire i propri sogni, affrontando le difficoltà. Alcune volte è ancora più difficile, e mi rivolgo alle donne, riuscire ad emergere in un mondo dove spesso ci sono ancora pregiudizi, ma sono fiera di poter dire che non può esserci un futuro di speranza per la nostra città senza donne. Un caro augurio a tutte le donne dal vostro sindaco".

Oggi, martedì 8 marzo, è infine stato recuperato il pranzo degli anziani che non si è svolto il 6 gennaio a causa pandemia: il Comune ha coperto la quota delle donne in occasione della festa della donna. "L’Amministrazione comunale ogni anno copriva una quota di tutti i partecipanti al pranzo ma quest’ anno, in accordo con il presidente del Centro Anziani Giovanni Vizzi e tutto il direttivo, si è deciso di coprire integralmente la quota delle ospiti femminili - ha sottolineato - Questo, oltre un omaggio floreale, per festeggiare insieme questa giornata speciale".