Trino: un incontro per coordinare l'accoglienza dei profughi ucraini

Un incontro al salone “Rusticoni” della parrocchia di San Bartolomeo per parlare dell’accoglienza dei profughi ucraini.

Si terrà martedì 8 marzo alle 21 e chi fosse interessato alla loro accoglienza e volesse aiutarli è invitato a partecipare. Dopo un incontro tra il parroco don Patrizio Maggioni, le confraternite e i gruppi religiosi cittadini, su come agire e in che modo farlo, per accogliere delle famiglie ucraine fuggite dalla guerra nel proprio Paese, domani sera si terrà questa riunione alla quale è stato invitato anche il sindaco Daniele Pane.