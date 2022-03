Vercellese: da inizio anno divampati 5 incendi boschivi

Un problema globale che si può riversare territorialmente sotto più aspetti: ambientale, economico, gestionale e sociale. A partire dall’anomalia climatica e dal riscaldamento globale abbiamo sviluppato un’inchiesta. Dopo aver parlato delle ricadute ambientali, di quelle per l’agricoltura, per la filiera del riso e per l’allevamento, in questo articolo tratteremo gli incendi boschivi. In seguito, affronteremo il problema della siccità, delle condizioni e della gestione degli acquedotti.

Nel 2022, da gennaio fino ad oggi, in provincia di Vercelli, si sono verificati 5 incendi boschivi. In tutto sarebbero bruciati 42,9 ettari di terreno tra zone boscate e non. È quanto emerge dai dati comunicati dal tenente colonnello Francesco Melosu, comandante dei carabinieri del Gruppo forestale di Biella con giurisdizione sui reparti di Vercelli.

Dei cinque incendi, i più estesi sono stati a Camasco (Varallo), e a Pianelle (Rimella): “Nella prima località – specifica Melosu - sono bruciati 20 ettari di bosco ceduo, mentre nella seconda 18”. Gli altri tre incendi, invece, sono stati di dimensioni più ridotte. Due si sono verificati a Borgosesia su una superficie di 3.000 metri quadri e su una (molto esigua) di 500 metri quadri e infine, l’ultimo è stato mercoledì 2 marzo, a Gattinara dove sono andati a fuoco 4.000 metri quadri.

Di questi cinque incendi la matrice sarebbe dolosa/colposa.



Nel corso del 2021, invece, si sono verificati tre episodi e sono andati a fuoco 0,5 ettari di territorio: “Le condizioni metereologiche – spiega Melosu – erano più avverse al propagarsi degli incendi boschivi. Ora la siccità, avvantaggia anche gli incendi dolosi: non piove da tre mesi”.

Un caso singolare si è verificato nel comune di Campertogno, località Argnaccia: si sarebbe propagato un incendio a causa dell’esplosione di fuochi d’artificio. Gli autori sono stati identificati e sanzionati.