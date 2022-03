Il giornalista Beppe Gandolfo apre "I sentieri della conoscenza 2022"

Trino: il giornalista Beppe Gandolfo protagonista del primo appuntamento della rassegna “I sentieri della conoscenza” organizzata dal Comune. Venerdì 18 marzo, dopo la cena light proposta dall’Alberghiero “Sergio Ronco” di Trino, alle 21,30 è infatti in programma la presentazione del libro di Gandolfo “2021: un anno in Piemonte”.

L’appuntamento si terrà nei locali della scuola, per partecipare è necessario il Green pass. Gandolfo è un volto molto noto dell’informazione televisiva di Mediaset come corrispondente per Piemonte e Valle d’Aosta. La cena light proposta dall’alberghiero sarà costituita da tre portate formato finger food di tradizione piemontese. Chi volesse partecipare deve contattare la scuola al numero 392 4113998 via Whatsapp.