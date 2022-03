Corso di sicurezza stradale alle primarie Collodi e Pellico

Santhià: al via lunedì 7 marzo il corso di sicurezza stradale rivolto ai bambini delle scuole elementari Collodi e Pellico. Il progetto, presente sul territorio santhiatese dal 2010, sarà tenuto dalla Polizia locale nella figura del commissario Franca Di Miceli e degli agenti del Comando di Santhià.

"È molto importante insegnare ai nostri bambini la sicurezza stradale dalla giovane età e questo è solo uno dei tanti progetti che abbiamo in mente - commenta Mauro Bedon, consigliere con delega alla Sicurezza, Legalità e Senso Civico -. Ad esempio, per il mese di maggio, stiamo già organizzando una serie di attività rivolte ai bambini in occasione della giornata dedicata alla sicurezza".

Il progetto prevede incontri teorici in aula e teorico-pratici che porteranno gli alunni a verificare sul territorio quanto acquisito nella prima fase. Uno degli scopi del progetto è abituare bambini e giovani a prestare attenzione ai cartelli stradali e ai comportamenti da tenere in strada sia a piedi che in bicicletta.