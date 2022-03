Cittadinanza italiana a Mohammed Hader, da 20 anni in Italia

Borgosesia: cittadinanza italiana a Mohammed Hader, conosciuto da tutti semplicemente come Hader. L’uomo è nato in Marocco nel 1956 e vive in Italia da oltre 20 anni con la famiglia. "In Marocco è stato calciatore professionista, partecipando addirittura a competizioni come componente della nazionale marocchina – racconta Paolo Tiramani – e conserva un fisico imponente ed atletico, da parecchi anni è un collaboratore prezioso di Seso Ambiente, la nostra azienda municipalizzata, ed è una figura estremamente positiva, grande lavoratore, sempre disponibile e aperto al sorriso. Un esempio di ottima integrazione – conclude il sindaco – ed un uomo esemplare sotto tutti i punti di vista: sono veramente felice che sia diventato cittadino italiano".

La cerimonia di attribuzione della cittadinanza si è svolta in Comune, commosso Mohammed Hader, che ha ringraziato il Sindaco per l’attestazione di stima ricevuto.