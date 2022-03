Raccolta fondi per profughi ucraini e per i valsesiani che li accolgono

Attivata presso il fondo Rete Caritas Emergenze, aperto in Fondazione Valsesia Onlus da Caritas Diocesi di Novara, una raccolta fondi a sostegno di profughi ucraini fuggiti dalla guerra ed arrivati sul territorio e delle famiglie valsesiane che li accolgono.

"Pur coscienti dell’utilità di donazioni di beni materiali quali cibo o vestiario – spiega il direttore della Caritas diocesana, e referente Fondo Rete Emergenza Caritas in Fvo don Giorgio Borroni - suggeriamo alle comunità parrocchiali di non organizzare, per il momento, iniziative in tal senso, preferendo la raccolta fondi per avere risorse per reperire ciò che si renderà necessario nell’evoluzione della situazione, al momento difficilmente prevedibile".

Si può donare sull’Iban di FVO IT55 C060 8544 9000 0000 1001 092, c.c. Banca di Asti – Filiale Varallo, o sul conto Pay Pal – Fondazione Valsesia - [email protected] causale Caritas Novara- Ucraina sul Fondo Rete Caritas Emergenze – FVO. Causale: Caritas Novara – Ucraina



I fondi raccolti saranno destinati attraverso il coinvolgimento diretto dei servizi sociali territoriali e della rete Caritas diocesana che individueranno i destinatari da sostenere, valorizzando le risorse donate, per il presente e per le necessità future, dando valore al grande cuore delle nostre comunità.