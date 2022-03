Nuova gestione del Parco Magni con tre giovani imprenditori

Borgosesia: nuova gestione del Parco Magni. Ora tre giovani imprenditori, Nicolò Cibrandi, Omar Papa e Mattia Borgo, sono responsabili dell’intera area, dove inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria al termine dei quali potrà essere riaperto anche il bar. Soddisfatta l’assessore Eleonora Guida, che ha seguito passo passo ogni operazione legata all’affidamento della gestione e che ha molta fiducia nel nuovo progetto: "Questi tre giovani, tutti con esperienza nel settore della ristorazione e dell’intrattenimento, hanno presentato un progetto che corrispondeva a tutti i requisiti indicati dal bando pubblicato dal Comune – dice l’amministratrice – alla professionalità uniscono grande entusiasmo e quindi credo che ci sia il giusto mix per creare una realtà di riferimento sia per giovani che per famiglie sfruttando la bellezza e la quiete del parco ma anche l’attrattività della struttura che ospita il bar, affascinante ed accogliente. Il Comune li supporterà in ogni modo possibile".

I lavori previsti dovrebbero compiersi in un paio di settimane circa, dopodiché i gestori comunicheranno la data dell’inaugurazione del bar e l’auspicio è che dopo gli ultimi due anni, segnati dal Covid, ora torni il tempo per godere di questo magnifico spazio cittadino, con tutte le sue potenzialità.