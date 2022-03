Botti, Cia: "Costi energetici e delle materie prime in aumento"

"Le tensioni in Ucraina porteranno a una fiammata dei prezzi delle materie prime e al crollo delle borse. Il mais è già salito di molto": a denunciare la situazione è il direttore di Agricoltori italiani (Cia) di Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola Daniele Botti.

È infatti, uno dei diversi problemi che sta interessando l’agricoltura oltre alla siccità, ai rincari e alla peste suina: "In montagna non c’è neve – spiega Botti – Per ora ci sono i lavori di preparazione dei campi e si inizierà la semina più avanti. L’augurio è che ci siano delle piogge primaverili, altrimenti si verificheranno problemi importanti visto che mancherà la risorsa idrica per l’irrigazione e per l'approvvigionamento".

Poi c’è una fiammata dei prezzi: "I costi energetici e quelli delle materie prime - evidenzia Botti – sono aumentati. Il gasolio agricolo è quasi raddoppiato e lo stesso vale per i concimi. Tra i problemi poi c’è il prezzo del latte che è molto basso. I bilanci aziendali così entrano in crisi". Ma non solo. Inizia a preoccupare anche la peste suina: "Per ora è localizzata ad Alessandria – racconta Botti – ma si teme che possa arrivare an- che nelle nostre zone mettendo a rischio il settore suinicolo". Poi per quanto riguarda la Politica agricola comune (Pac) "probabilmente dall'anno prossimo potrebbero esserci delle riduzioni per le aziende agricole" dichiara Botti.