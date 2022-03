Santhià: continuano a diminuire i contagi, 40 i positivi

Santhià: continua, come da diverse settimane ormai, la diminuzione dei contagi in città. Sono 40 attualmente i positivi al Covid-19 e 5 le persone in quarantena preventiva. Sono 11598 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 282 dal 21 febbraio ad oggi. "Fortunatamente continua a diminuire il numero - commenta il sindaco Angela Ariotti - poco più di un mese fa i nostri concittadini positivi erano più di 300. E' fondamentale non abbassare la guardia e usare prudenza".