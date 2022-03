Santhià: Comune e parrocchia sostengono la popolazione ucraina

Santhià: sostegno al popolo ucraino anche dal Comune e dalla parrocchia. "Vogliamo sostenere e promuovere due raccolte fondi che potranno rispondere alle enormi necessità della popolazione Ucraina – spiegano dall’amministrazione comunale - La Croce Rossa Italiana, in collegamento con la Federazione Internazionale e la Croce Rossa Ucraina, ha attivato una raccolta fondi con cui sostenere le attività di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dal conflitto. Le attività della Croce Rossa sono di primo soccorso, distribuzione di beni primari come cibo, acqua, coperte, supporto socio- sanitario e psicologico, servizi di facilitazione delle riunificazioni delle famiglie che sono state separate dal conflitto. È possibile donare tramite bonifico".

I dati utili

Beneficiario Associazione della Croce Rossa Italiana ODV, Banca Unicredit Spa, Agenzia Via Lata 4 – 00186 Roma. Iban: IT 93 H 02008 03284 000 105889169, Bic Swift: UNCRITM1RNP, Causale: Emergenza Ucraina. Il sindaco Angela Ariotti commenta: " Da Santhià il pieno appoggio alle iniziative che possono portare aiuti concreti al popolo Ucraino come quelle proposte dalla Croce Rossa Italiana o dalla nostra Parrocchia. Inoltre, qualora si rendessero necessarie attività di accoglienza della popolazione Ucraina, il nostro Consorzio Intercomunale per i Servizi di assistenza sociale Cisas sarà in grado di coordinare al meglio anche in base a quali saranno le direttive Nazionali ed Europee che verranno trasmesse dalla Prefettura e la nostra Città si farà trovare pronta ad accogliere".

La parrocchia di Santhià ha invece avviato una raccolta fondi. È possibile donare tramite bonifico con i seguenti dati: beneficiario Arcidiocesi di Vercelli c/Caritas , Iban: IT 52 V 30369 09606 100 000131576, Causale: Europa/Ucraina, oppure tramite sms al 45525, numero solidale attivato da Rai per il Sociale.