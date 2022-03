Ospitalità per una mamma ucraina con i suoi due bambini

Varallo: mentre continuano ad arrivare dall’Ucraina tristi e preoccupanti notizie sul conflitto in atto, anche la città si mobilita per manifestare solidarietà al popolo ucraino con gesti concreti. Non solo raccolta di generi alimentari, medicinali e di tutto ciò che può servire a chi si vede in un attimo privato del necessario per vivere, ma anche ospitalità ai profughi.

"Sono giunte a Varallo una mamma con i suoi due figli, invitati dalle sorelle Carla e Paola Beltrami - spiega il sindaco Eraldo Botta -. La badante del loro padre Ezio, la signora Hanna, ha chiesto ospitalità per la nuora Ivanna, il nipotino Matvi di 10 anni e la nipotina Valentina di 7 anni e loro non hanno esitato ad accogliere la richiesta di aiuto. Il viaggio non è stato facile, sono partiti da Kolomvia verso la Polonia e dopo 60 ore su un pullman con a bordo 66 persone, solo donne e bambini, parecchi piccoli, uno di soli 5 mesi, sono arrivati da noi. Grazie a Carla e Paola Beltrami per aver con grande umanità accolto questo nucleo familiare e, se la situazione in Ucraina non prenderà una diversa piega come tutti auspichiamo, speriamo che il loro gesto possa essere seguito da altri concittadini".