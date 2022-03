Fiaccolata per la pace stasera alle 20,15 a Crescentino.

Il Comune, insieme alla parrocchia e alle associazioni, organizza una manifestazione di solidarietà per i popoli colpiti dalla guerra e per la pace. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Il ritrovo sarà in corso Roma, davanti alle scuole elementari, la cui facciata è illuminata con i colori dell’Ucraina. Dopo un momento di raccoglimento si raggiungerà il Santuario della Madonna del Palazzo, dove chi vorrà potrà partecipare alla veglia di preghiera.