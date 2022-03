La raccolta: dai kit di primo soccorso alle prolunghe elettriche

Gattinara: “Il nostro aiuto per l’Ucraina”, così è stata chiamata la raccolta straordinaria di beni di prima necessità organizzata dalla Città del vino. "Si tratta di un primo gesto – interviene il vicesindaco Daniele Baglione – a cui ne faranno seguito altri. Questo è valido solo per oggi, 1° marzo, dalle 9 alle 17". Si accettano beni di prima necessità, quali kit di primo soccorso, lacci emostatici, calze e intimo pesante, guanti, berretti, materassini e fornelletti da campeggio, power bank, bende, disinfettanti, cerotti, sacchi a pelo, prolunghe elettriche. Il materiale può essere consegnato nella sede della Protezione civile in corso Vercelli 321. "Chi può accogliere le persone in fuga dall’Ucraina – conclude Baglione – in prevalenza donne e bambini, mettendo a disposizione locali liberi po' segnalarlo al Comune". Verrà stilata una lista da utilizzare in caso di effettiva necessità. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 329 2506937 o inviare una mail a [email protected]