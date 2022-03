Trino organizza una fiaccolata silenziosa per la pace

"Nel XXI secolo non c'è posto per la guerra nella nostra società".

Con questo slogan si svolgerà la marcia silenziosa per la pace mercoledì 2 marzo dalle 20,45 a Trino. Il Comune di Trino si schiera a favore della pace e così mercoledì sera la parrocchia di San Bartolomeo con il parroco don Patrizio Maggioni, il Comune di Trino con in testa il sindaco Daniele Pane e l’Amministrazione comunale, e la Comunità musulmana trinese, organizzeranno una fiaccolata per un messaggio di pace e sostegno dei popoli colpiti dalla guerra. Tutta la cittadinanza è invitata a scendere in piazza numerosa contro il conflitto che si sta svolgendo in Ucraina.

L’appuntamento è alle 20,45 in piazza Mazzini da dove partirà la fiaccolata silenziosa che percorrerà corso Italia e raggiungerà l’atrio comunale. Qui verrà accesa la parola Pace e vi sarà un intervento del parroco, del sindaco e dell’imam. Al termine della fiaccolata chi avrà piacere potrà celebrare in chiesa il primo giorno di Quaresima ricevendo le Ceneri. Un invito particolare a partecipare è rivolto a tutte le persone di nazionalità ucraina e russa, come forte segnale di umanità e tolleranza tra i popoli.