Mercoledì 2 marzo fiaccolata per la pace in Ucraina

Santhià: una fiaccolata per la pace in Ucraina è in programma per mercoledì 2 marzo. La manifestazione di sensibilizzazione, organizzata da Comune e parrocchia, è aperta a tutti, senza colori politici o appartenenze religiose. L'appuntamento è per le ore 20,30 in piazza Zapelloni: da qui partirà il corteo che si concluderà in piazza Roma con un minuto di silenzio per le vittime del conflitto.