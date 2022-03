Il Grande Annuario: riedizione del Numero Unico 1951

Santhià: nuovo progetto editoriale dell'associazione Compagnia dell'Ottimismo. Per 15 anni gli ottimisti hanno documentato le edizioni del Carnevale con "Il Grande Annuario del Carnevale di Santhià".

Causa Covid l'edizione 2021 del Carvé non si è svolta, da qui l'idea di un socio ottimista: una riedizione del Numero Unico 1951, un opuscolo di 21 pagine dedicato alla festa carnevalesca di quegli anni. "Abbiamo voluto celebrare così i 70 anni del Numero Unico 1951 - spiegano gli ottimisti - e i nostri affezionati lettori quest'anno avranno tra le mani non uno, ma ben due numeri speciali. Unici e irripetibili. La ristampa dell'opuscolo del 1951, che come uno scrigno prezioso racchiude un pezzo di storia del nostro Carvé e una versione 2021, riveduta da noi ma con lo stesso spirito goliardico e un po' nostalgico. Un ringraziamento va a tutti i soci grafici, a chi si è occupato dei testi e ai disegnatori santhiatesi che hanno animato alcune delle pagine dell'edizione 2021".

I due volumi, 1951 e 2021, distinti ma uniti da una elegante fascetta, si possono trovare nei punti di distribuzione che espongono l'apposita locandina.