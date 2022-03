Colossale Fagiuolata: distribuite circa 2500 razioni

Santhià: 1200 buoni per la colossale fagiuolata distribuiti in prevendita nei giorni scorsi, a cui se ne devono aggiungere molti acquistati dai santhiatesi direttamente in piazza Zapelloni nella mattinata di oggi, lunedì 28 febbraio. Ogni buono dava diritto a due porzioni di fagioli, quindi si può dire che sono state distribuite circa 2500 razioni del piatto della tradizione carnevalesca. Un appuntamento tanto amato dai santhiatesi ma non solo: la fagiolata non era stata organizzata nel 2021 a causa pandemia e quest'anno, anche se in forma ridotta, l'Antica Società Fagiuolesa ha voluto riportare in piazza questo storico appuntamento. Dieci i punti di distribuzione dislocati su tutta l'area, gestiti dalle diverse compagnie del Carnevale: su ogni buono distribuito era riportato l'orario di ritiro dei fagioli e così facendo la distribuzione si è svolta nel massimo rispetto delle normative ed evitando assembramenti.

A dare il via alla distribuzione un colpo di fucile, squillo di tromba e la benedizione, impartita dal parroco don Stefano Bedello, dei fagioli e dell'intera piazza, che nei giorni di Carnevale prende il nome di piazza Teresio Berri. Il tutto sotto lo sguardo del primo cittadino Angela Ariotti, delle maschere Majutin e Stevulin 2022 Susanna Gallo e Dario Callegari e del Governatore del Carnevale Primo Ruffilli.