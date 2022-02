Trino: guasto a un cavo elettrico, chiuso corso Cavour

"Nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 si è verificato un guasto ad un cavo Enel ad alto voltaggio lungo il tratto in corrispondenza di Corso Cavour. La situazione è momentaneamente rientrata, ma si è reso necessario un intervento d'urgenza per evitare che un secondo guasto potesse creare maggiori disagi o mandare in black-out buona parte della città".

Lo fa sapere il Comune di Trino, che aggiunge: "A breve Enel interverrà nel tratto interessato e si renderà necessaria la chiusura del Corso, dall'angolo con Corso Italia all'angolo con Vicolo della Misericordia, fino ad ultimazione lavori. Confidiamo nella collaborazione dei cittadini fino al ripristino delle condizioni normali di viabilità, che avverrà nel minor tempo possibile".