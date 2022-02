Trino e la polemica sui passi carrai: "Abbiamo applicato la legge"

"Per un obbligo di legge dobbiamo far pagare i passi carrai, ma ricordo che diversamente da tantissime altre città e paesi, a Trino invece la Tasi non si paga, l’addizionale Irpef è invariata, così come tutte le altre tariffe, e abbiamo mantenuto l’esenzione dal pagamento della Tosap per i bar che rispettano il regolamento sul decoro urbano. Il canone 2021 sui passi carrai ammonterà da 10-12 euro a 40-50 euro, per chi ha portoni veramente grandi. Abbiamo comunque esentato e tutelato disabili e fragili". Il sindaco Daniele Pane fa chiarezza sulla questione dei passi carrai che ha scatenato il risentimento di diversi trinesi.

Innanzitutto la sospensione del pagamento con scadenza 25 febbraio: "La società incaricata di effettuare le misurazioni ha fatto degli evidenti errori di calcolo in diversi casi, pertanto si è deciso di sospendere il pagamento. Per chi ha già pagato, l’importo verrà compensato o integrato con l’avviso relativo al 2022. Chi non ha ancora pagato, non lo faccia e attenda il nuovo bollettino corretto". Pane spiega anche perché si paga il canone sui passi carrai: "Il Canone unico patrimoniale è stato introdotto dal Governo Conte con la legge di Bilancio 2020, una legge dello Stato la quale dice che dal 2021 tutti gli enti locali dovevano introdurre il Canone unico patrimoniale tramite un regolamento che raggruppasse al suo interno la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. E stabilisce che questo Canone deve essere disciplinato dagli enti assicurando un gettito pari a quello che si aveva con i canoni e i tributi ora inseriti nel Canone unico patrimoniale, con la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. A Trino il regolamento del Canone unico patrimoniale è stato approvato nella seduta del Consiglio comunale del 29 aprile 2021 da tutti consiglieri di maggioranza e minoranza all'unanimità, a testimonianza del fatto che non era una questione politica di una parte o dell'altra".

Cosa cambia rispetto al gettito dei singoli tributi precedenti per il Comune di Trino? "Il Comune non incasserà un euro in più. Prima il passo carraio non si pagava ed ora sì perché a Trino, diversamente da tanti altri enti locali, non si pagano altre tasse come la Tasi, e abbiamo aliquote Irpef molto più basse di altri centri anche vicini a noi che le hanno da poco aumentate, come anche la stessa Torino. Dovendo però garantire lo stesso gettito precedente, ora facciamo pagare i passi carrai. Gettito che fino al 2021 ci garantiva il contratto con la società che per conto del Comune gestiva il servizio: questa incassava interamente il credito e poi riconosceva al Comune una cifra forfettaria annuale indipendentemente dall'incasso effettivo. Le normative nazionali non consentono più questa modalità e pertanto ora è il Comune ad incassare l'intera somma e in seguito a riconoscere un costo del servizio alla società che lo gestisce. Perciò abbiamo dovuto reintrodurre questo canone, che viene pagato ovunque. Chi in altri comuni non paga il canone sui passi carrai, paga la Tasi o ha aliquote Irpef più elevate".

Il senso di pagare il canone sui passi carrai: "Si paga l'occupazione del suolo pubblico limitatamente allo spazio che si occupa. Il pagamento viene calcolato con una semplice formula: si moltiplica la lunghezza del passo carrabile per un coefficiente, che a Trino è 0,322, il più basso possibile. In altri enti aggiungono la profondità, ma noi non abbiamo voluto applicarla. Il canone si paga perché si occupa uno spazio su strada pubblica: chi ha il passo carraio su una provinciale, lo paga alla Provincia. Il passo carrabile è uno strumento che, una volta rilasciato, concede al richiedente la possibilità di avere un tratto di strada pubblica perennemente libero da impedimenti, non si sta permettendo a nessun altro di occuparlo, perciò si deve fare richiesta di autorizzazione". Pane aggiunge: "Abbiamo limitato il pagamento del canone solo ad alcuni specifici casi ed infatti sono passi carrabili soggetti al pagamento del canone i manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale o da una modifica del piano stradale che facilita l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Sono esclusi tutti gli altri casi che non rientrano in questa definizione: gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada, mancando di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, salvo che non sia richiesto e rilasciato il divieto di sosta con obbligo di rimozione. Il tributo per l'occupazione di suolo pubblico è dovuto ogni volta, in maniera fissa o temporanea, che occupo il suolo pubblico. E’ giustamente previsto dalla legge. Ogni volta che l'ente locale non lo chiede è perché sta esonerando dal pagamento, non il contrario".

Pane termina: "Leggo sui social alcuni commenti dei leoni da tastiera. Sappiano che il Comune di Trino non si vergogna di nulla ma applica la legge. Il bilancio e le regole finanziare di un ente locale non permettono travasi di denaro da competenze di un certo tipo ad altre e quindi è del tutto fuori luogo chiedere di usare fondi che hanno destinazioni precise verso altre situazioni, commetteremmo un reato. E a scanso di equivoci, sindaco e assessori pagano gli stessi tributi che pagano tutti gli altri cittadini, sono cose che toccano tutti. Ricordiamoci sempre di far funzionare bene tutte le sinapsi prima di far partire le mani sulle tastiere con commenti poco gradevoli e del tutto fuori luogo. Noi cerchiamo sempre di fare del nostro meglio anche quando ci sono da fare cose "impopolari" ma dovute".