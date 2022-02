Interventi sulle rogge di Trino e Robella per 850.000 euro.

L’assessore Alberto Mocca ha annunciato l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo sui rii minori. "Si tratta di uno dei tre progetti di cui Trino è beneficiario attraverso un bando del Ministero dell’Interno per un importo di 2 milioni 450.000 euro. Su questo specifico progetto, andremo ad eseguire lavori su Trino e Robella per 850.000 euro, costruendo le sponde, il fondo in calcestruzzo ed effettuando la contestuale la pulizia delle rogge. Riguarderanno più tratti delle rogge Comunetta, Cerchetta e Pastrona a Trino, e un tratto della roggia Marchesa a Robella. Ringrazio l’ingegner Vanoni che mi ha seguito nella fase di progettazione, Ovest Sesia e il personale degli uffici comunali. Con orgoglio siamo arrivati a questo progetto che da decenni i trinesi si aspettano. Da poco inoltre ho effettuato un sopralluogo con la ditta che sta lavorando allo spostamento dell’oleodotto, opera propedeutica per la realizzazione del secondo lotto dello scolmatore".