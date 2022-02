Contagi sempre in calo: sono 73 i positivi

Santhià: continua a diminuire il numero di contagi in città. Sono 73 attualmente i santhiatesi positivi al Covid-19: una sola persona è ricoverata in ospedale e 10 sono quelle in quarantena preventiva. Sono 11316 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 316 dal 14 febbraio ad oggi. Aumenta anche la percentuale di vaccinati in città che sale dall’81% al 82,5%.

"Fortunatamente i casi in città sono nuovamente in diminuzione - commenta il sindaco Angela Ariotti - poco più di un mese fa i nostri concittadini positivi erano più di 300. E' fondamentale non abbassare la guardia e usare prudenza".