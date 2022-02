Microport: fischi e slogan contro l'azienda

Microport Crm, Saluggia: incontro in corso con la dirigenza francese. Nelle scorse settimane l’azienda ha comunicato l’avvio delle procedure di licenziamento per 28 dipendenti (21 operai e 7 impiegati), numeri che se sommati ai 45 esuberi del 2019 destano preoccupazione tra i lavoratori del polo saluggese.

In mancanza di risposte concrete sul proprio futuro, alle 15 di oggi (martedì 22 febbraio) i rappresentanti sindacali hanno incontrato i vertici dell’azienda, con sede a Clamart, vicino Parigi. Contestualmente i lavoratori della sede saluggese sono in sciopero e in presidio sotto la sede vercellese di Confindustria, luogo dell’incontro.

Presidi che potrebbero diventare permanenti qualora la riunione non dovesse dare certezze sul futuro di Microport a Saluggia e non venisse bloccata la procedura di licenziamento.