Vercelli: in provincia 173 guarigioni e nessun decesso

Vercellese, Covid: 173 guarigioni e nessun decesso. A comunicarlo è l’Unità di Crisi della Regione Piemonte. I ricoverati in terapia intensiva sono 48 (-1 rispetto a ieri), mentre quelli non in terapia intensiva sono 1.175 (- 48rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 49.637. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.445.268 (+ 40.256 rispetto a ieri).

907.446 GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 907.446 (+4.320 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 74.639 Alessandria, 42.170 Asti, 35.418 Biella, 123.330 Cuneo, 70.534 Novara, 484.788 Torino, (+173) 32.232 Vercelli, 32.494 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.583 extraregione e 8.258 in fase di definizione.



I DECESSI DIVENTANO 12.977

Sono 21, tra i quali 2 di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti). Il totale diventa quindi 12.977 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.734 Alessandria, 778 Asti, 495 Biella, 1.589 Cuneo, 1.044 Novara, 6.187 Torino, (=) 598 Vercelli, 420 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 132 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.