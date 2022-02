Trino: candidature aperte per il consiglio d'amministrazione ex Ipab

C’è tempo fino a lunedì 28 febbraio per candidarsi al ruolo di consigliere del consiglio d’amministrazione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Sant’Antonio Abate” di Trino, l’ex Ipab.

Il Cda è composto da cinque membri: uno nominato dalla Regione Piemonte (Maurizio Chiocchetti), due nominati dal Comune di Trino (attualmente vacanti) e due componenti nominati dalle Confraternite del Santissimo Sacramento e di San Lorenzo nelle persone dei loro priori quali membri nati (Gianni Casula e Gianni Gennaro). Tra 2020 e 2021 il sindaco Daniele Pane aveva nominato consiglieri Maria Corezzola e Paolo Guttardi, che si sono poi dimessi a novembre dello scorso anno. Il presidente era Chiocchetti che si era dimesso nello stesso autunno dalla carica, restando comunque consigliere.

Ora è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’acquisizione delle candidature tra le quali scegliere due persone da nominare come consiglieri dell’ex Ipab da parte del Comune di Trino. Possono presentare la propria candidatura tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: abbiano competenza specifica per grado di istruzione o per esperienza lavorativa o professionale sulle attività che costituiscono gli scopi dell’Apsp “Sant’Antonio Abate”; non abbiano in essere un rapporto di lavoro, anche autonomo, con il Comune di Trino o con enti dallo stesso sovvenzionati o controllati; non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile; siano in possesso della qualità di elettore; non si trovino in una delle condizioni che la legge considera come ostative alla copertura della carica di consigliere comunale; non si trovino in nessuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico; non siano coniuge, ascendente, discendente, parente e affine entro il terzo grado, del sindaco, degli assessori e del segretario comunale.

La candidatura: deve essere presentata entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022, allegando il curriculum vitae dell’interessato. La candidatura può essere presentata mediante “Posta Elettronica Certificata” (Pec) di cui sia titolare il candidato, da trasmettere a [email protected], in formato “.pdf” e inserire nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Candidatura per la nomina a componente del C.d.A. dell’Apsp S. Antonio Abate di Trino”.