Nuovo step per l’informatizzazione del Comune

Borgosesia: al via nuovo step dell’informatizzazione del Comune, con l’obiettivo di garantire la tutela dei dati sensibili: "Circa tre anni fa siamo intervenuti sulla parte fisica della rete informatica - spiega l’assessore Paolo Urban - ora interveniamo sulla gestione dei dati, che saranno conservati sul cloud, così da essere protetti verso l’esterno e molto più fruibili dagli operatori interni".

L’intervento, aggiudicato alla ditta Versya di Cuneo, prevede il trasferimento sulla cosiddetta “nuvola” (cloud) di tutti i dati sensibili degli uffici comunali, in questo modo il server fisico che si trova nel palazzo municipale verrà sostituito da un sistema molto più agile e sicuro, grazie al quale gli addetti potranno lavorare anche da remoto, senza rischi di infiltrazioni esterne.

"Con questa operazione saremo i primi in Valsesia ad utilizzare le ultimissime tecnologie per la tutela dei dati - conclude Urban - con il duplice risultato di garantire la privacy dei nostri cittadini e di rendere più agile e veloce il lavoro dei nostri uffici, sempre per servire meglio i borgosesiani".