Addio all'architetto Giancarlo Arrigoni, aveva 77 anni

Santhià: lutto in città. A 77 anni è morto Giancarlo Arrigoni, architetto. Insieme alla moglie Annamaria Zublena è sempre stato impegnato nella vita comunitaria santhiatese. Tra le tante attività svolte, la coppia, insieme ad altri amici, ha dato il via agli incontri, alle verifiche e ai sopralluoghi in altri Comuni per far partire il Banco Solidale, oggi una realtà consolidata in città. Arrigoni ha inoltre firmato progetti di edifici pubblici importanti a Santhià, primo tra tutti le scuole elementari 'Silvio Pellico'. Da circa dieci anni si era trasferito con la moglie a Vercelli, per stare vicino alla figlia e ai nipoti.