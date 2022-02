Viaggio sulla Arona-Santhià, tra passato e nuove potenzialità: mostra

Santhià: “Viaggio sulla Arona-Santhià, tra passato e nuove potenzialità” è il titolo della mostra che verrà inaugurata domani, martedì 22 febbraio, alla Galleria civica Jacopo Durandi, in via De Amicis 5. L'iniziativa si deve all’associazione Ferrovia Internazionale Torino-Svizzera in collaborazione con l’associazione culturale “La Voce”. Esposte circa 130 stampe, tra b/n e colore, raffiguranti stazioni, treni e avvenimenti storici, ritraggono l’esercizio su questa tratta, durato oltre cento anni, e a suo tempo festeggiati da un convoglio storico a vapore l’11 giugno del 2005.

"In un momento di grande fermento positivo circa la riattivazione della linea ferroviaria - commenta Renzo Bellardone, consigliere con delega alla Cultura - ringrazio quanti hanno permesso la realizzazione della mostra, in particolare Achille Chiari e Michele Cimelli, rispettivamente presidente e vice presidente dall’associazione Ferrovia Internazionale Torino-Svizzera. Senza dimenticare Mario Matto, segretario della stessa associazione, che localmente ha seguito il percorso di allestimento. Le visite alla mostra seguiranno il protocollo sanitario anti Covid-19, proprio per questo, per evitare assembramenti, l’ingresso alla mostra sarà contingentato a 3 persone per volta".

Sarà possibile visitare la mostra dal 21 febbraio fino al 9 marzo, dal martedì al venerdì dalle 15 alle 17,30 e sabato dalle 9,30 alle 11,15.