Chiuse per lavori alcune rampe della tangenziale est di Novara

Proseguono i lavori di sostituzione dei pali e dei corpi illuminanti con lampade a Led lungo i rami di svincolo della statale 703 “Tangenziale Est di Novara”.

Lo fa sapere Anas, che specifica: "A partire da mercoledì 23 e fino a venerdì 25 febbraio le lavorazioni, che comportano la chiusura al traffico di alcune rampe dello svincolo di intersezione con la SS211 (km 12,300), interesseranno, per il traffico proveniente da Vercelli, la rampa di uscita dalla tangenziale sulla statale 211 in direzione Novara e, per la circolazione proveniente da Mortara, la rampa di ingresso in tangenziale dalla statale 211. Una seconda tranche di interventi è prevista - con le medesime limitazioni - tra mercoledì 2 e venerdì 11 marzo, festivi e prefestivi esclusi".

Per la durata dei lavori il traffico che percorre la tangenziale da Vercelli in direzione Laghi sarà deviato in uscita sulla statale 211 in direzione Mortara con inversione alla prima rotatoria e prosecuzione per Novara. Il traffico proveniente da Mortara potrà invece immettersi in tangenziale allo svincolo successivo (km 9,500).