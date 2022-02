Due defibrillatori installati in esterno

A breve a Fontanetto Po saranno installati due defibrillatori semiautomatici esterni e affinché possano essere usati in modo corretto, l’Amministrazione comunale ha finanziato un corso per il suo corretto utilizzo. La durata è di due ore se per aggiornamento o di quattro se si opta per un corso base. Sarà effettuato da personale abilitato della Croce Rossa di Crescentino e si svolgerà nelle mattinate di sabato 5 e 12 marzo. Il sindaco informa che sono disponibili 12 posti ed è totalmente gratuito. Al termine sarà rilasciato ad ogni partecipante un tesserino e l’attestato che ne comprova l’abilitazione. L’iscrizione è da farsi entro il 28 febbraio presso gli uffici comunali oppure online collegandosi con il sito del comune di Fontanetto Po. Può partecipare chi è maggiorenne e residente in paese.