Distretto Asl: il 25 febbraio gli sportelli traslocano al Lingottino

Borgosesia: venerdì 25 febbraio gli sportelli del Distretto dell'Asl traslocano dall'ospedale al Lingottino, in viale Varallo 31. Al Lingottino saranno operativi i seguenti uffici: il Cup (Centro Unico Prenotazioni); lo Sportello Scelta e Revoca; la Dirigenza medica e la segreteria; l'Ufficio residenzialità Uvg - Umvd dedicato agli anziani; l'Ufficio Protesica. Il Cup continuerà ad essere presente anche all'ospedale Santi Pietro e Paolo con un numero di sportelli ridotto. Tutti i numeri di telefono degli sportelli resteranno invariati per non causare disagio all'utenza.

Nei giorni immediatamente precedenti al trasloco, come comunicano dall'Asl, potrebbero verificarsi ritardi e eventuali disservizi di cui l'Asl di scusa anticipatamente anticipatamente con l'utenza. A dicembre aveva già traslocato al Lingottino anche il servizio veterinario dell'Asl, ai cui sportelli si accede da via Lenot (dal lato del posteggio del supermercato).