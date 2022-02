Trino: il programma delle vaccinazioni al Mercato coperto

Un altro fine settimana di prime vaccinazioni per i bambini e poi tre sabati dedicati ai richiami. E’ questo il programma del centro vaccinale trinese al mercato coperto di piazza Comazzi.

"Anche sabato scorso si sono svolte le vaccinazioni per i nostri piccoli supereroi al nostro centro vaccinale - spiega l’assessore Roberto Gualino - Sono stati circa 150 i bambini vaccinati e d'accordo con l'Asl Alessandria ora proseguiremo con questa attività ancora per sabato 19 febbraio per poi dedicarci ai richiami nei tre sabati successivi". Il sindaco Daniele Pane completa il quadro: "Il picco sembra ormai lasciato alle spalle, si registrano pochi casi di nuovi positivi, e le misure di contenimento del contagio iniziano ad alleggerirsi, bisogna tornare, con prudenza e responsabilità, alla normalità. Ne abbiamo tutti bisogno perciò richiamo ancora tutti all'attenzione e alle regole che per il momento ancora ci accompagnano in questa fase calante della pandemia, nella speranza di poterne uscire definitivamente. Nell'ultima settimana il numero dei contagi ha registrato una notevole diminuzione, raggiungendo un tasso di incidenza pari a 6,89 pazienti ogni 1.000 abitanti". Pane illustra i vaccinati trinesi: "L’87 per cento dei residenti vaccinabili ha ricevuto almeno la prima dose, l’84 per cento la seconda dose, il 72 per cento ha già ricevuto tre dosi".