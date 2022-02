Trino beneficiaria di 1,5 milioni per una "Casa di comunità"

Trino sarà protagonista del progetto da un milione e mezzo di euro della “Casa di comunità”. Lo comunica l’Amministrazione comunale spiegando i dettagli dell’operazione.

"Trino sarà uno dei Comuni in cui verrà realizzata una delle 91 “Case di comunità” approvate dalla giunta regionale del Piemonte la scorsa settimana. La Regione Piemonte ha infatti stanziato 214 milioni di euro, tra fondi del Pnrr e altri finanziamenti, che verranno utilizzati per la creazione di 91 “Case di comunità”, 29 “Ospedali di comunità” e 43 “Centrali operative territoriali” destinate a rafforzare l'offerta sanitaria e la continuità tra ospedale e territorio - viene spiegato - La nostra città sarà quindi grande protagonista di questo progetto regionale e beneficerà di un milione e mezzo di euro. Le risorse permetteranno, oltre all'ammodernamento e l’ampliamento degli attuali locali del distretto dell’Asl Alessandria di via Ortigara, anche di potenziare i servizi con nuovo personale specializzato e amministrativo e di provvedere all'acquisto di una strumentazione sempre più all'avanguardia. Con questo intervento il Comune offrirà direttamente nuove specialità e molti servizi che nel corso degli anni erano stati soppressi per diversi motivi".

Il sindaco Daniele Pane sottolinea: "Si tratta di un risultato importante per Trino e i trinesi, ottenuto grazie al grande lavoro fatto in questi anni, pandemia e campagna vaccinale compresi, che hanno permesso al Comune di Trino di accreditarsi positivamente con la sanità piemontese. Ringrazio l’ex commissario dell’Asl Alessandria Valter Galante, il direttore generale dell’Asl Luigi Vercellino e il direttore del distretto di Casale Monferrato Roberto Stura per la condivisione della strategia e la volontà di investire a Trino. Un ringraziamento inoltre alla Regione Piemonte, in primis al Presidente Alberto Cirio".