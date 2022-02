Anche il comprensivo di Cavaglià al presidio contro l'inceneritore

Anche l'Istituto comprensivo di Cavaglià aderisce al presidio contro il progetto dell'inceneritore. A comunicarlo è il Movimento Valledora, che nei giorni scorsi ha organizzato l'iniziativa per le 17,30 di giovedì 17 febbraio, ai giardini Zumaglini di Biella, in concomitanza con l'incontro indetto dal Cosrab al Teatro Sociale, per presentare proprio il progetto, oggetto della contestazione, ai sindaci biellesi.

"Sono nel frattempo arrivate altre adesioni agli organizzatori del presidio - spiegano dal Movimento Valledora - quelle più canoniche delle organizzazioni politiche come Movimento 5 Stelle e Europa Verde, Italia Nostra Vercelli-Valsesia e Sos Santhià Obiettivo Salute invece tra le associazioni ambientaliste".

L'annuncio che ha fatto però particolarmente piacere agli organizzatori è quello della partecipazione dell'Istituto Comprensivo di Cavaglià. "La scuola è, per sua vocazione, attenta ai più giovani e al loro futuro - commentano dal Movimento Valledora - la dirigente Stefania Nuccio ha così motivato: “aderiamo perché crediamo nel ruolo educativo della scuola e nell'importanza di sensibilizzare i giovani al rispetto per l'ambiente e alla tutela del proprio territorio.” E' un gesto dal forte significato quello di Stefania Nuccio e delle scuole che dirige, e la motivazione è tale che hanno anche inviato una comunicazione a tutte le famiglie invitandole a essere presenti al presidio a Biella giovedì 17 con i propri figli".

"Sarà una manifestazione colorata e piena di giovani e “ci saranno delle sorprese” - anticipa la portavoce Anna Andorno - chiediamo anche ai ragazzi delle scuole di aiutarci nel rappresentare con creatività quello che vogliamo per il futuro del nostro territorio. La cosa che certamente non vogliamo è che nell'accedere al Biellese e al Canavese ci si trovi davanti ad un enorme inceneritore con un camino di 90 metri che propaga fumi e inquina l'acqua fino alle pianure del Vercellese - continua - oltre al presidio stiamo anche organizzando un flash mob e chiediamo che ognuno si porti da casa un sacco della spazzatura vuoto".

Quella in programma il 17 febbraio è una manifestazione pro: per il futuro sostenibile, per la Valledora come porta di accesso a un territorio attrattivo e per il potenziamento della raccolta differenziata. "La vera alternativa all'incenerimento dei rifiuti è il riuso e la differenziazione - sostiene la dirigente Stefania Nuccio - credo fortemente nella forza del riciclo ed ognuno di noi può

fare un piccolo pezzettino per migliorare il nostro futuro. Dobbiamo dirlo ai nostri ragazzi. Si tratta di educazione".

Un passo indietro. L'iter di valutazione dell'impianto è in corso alla Provincia di Biella. "Sono state riscontrate parecchie lacune e anomalie nel progetto presentato, tra queste il fatto che non è al momento previsto un secondo inceneritore in Piemonte oltre a quello di Torino e che, soprattutto, si è in attesa della nuova pianificazione da parte della Regione - ricorda Andorno -. Suona anomalo che tale Piano venga anticipato dall'iniziativa privata, e che venga fatto con la contrarietà espressa tramite delibere e mozioni da parte di più di trenta Comuni dell'area interessata. Giovedì 17 febbraio i sindaci del Biellese saranno al Teatro Sociale per esaminare il progetto dell'inceneritore. I Comuni di quella provincia che fino ad ora hanno espresso contrarietà sono: Cavaglià, Villanova Biellese, Dorzano, Mongrando, Pray, Roppolo, Salussola, Viverone e Zimone - prosegue la portavoce del Movimento Valledora -. I manifestanti si aspettano che anche gli altri Comuni biellesi scelgano come futuro l'agricoltura di qualità e il turismo lento, piuttosto che continuare a portare in Valledora i rifiuti per stoccarli o bruciarli. Ai sindaci che si sono già espressi per il no all'inceneritore e che saranno presenti al Sociale, si aggiungeranno giovedì i tanti amministratori del Vercellese e del Canavese che non potranno essere con loro in sala e sono invece invitati al presidio dal Movimento Valledora e dagli altri organizzatori. Sarà un bel momento per veder insieme cittadinanza attiva, giovani e istituzioni attente al loro futuro. Aspettiamo tutte le persone di buona volontà e speriamo saranno tante".