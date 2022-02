Pubbliche assistenze vercellesi: 30 posti per giovani tra i 18 e 28 anni

Ulteriormente prorogata alle ore 14 del 9 marzo 2022 la scadenza per la presentazione delle domande di Servizio civile universale.

Anpas (Associazione nazionale delle Pubbliche Assistenze) cerca giovani in tutto il Piemonte, di età compresa fra i 18 e i 28 anni, da inserire negli ambiti del soccorso in emergenza 118, del trasporto infermi per i servizi di tipo socio sanitario e nel settore educazione e promozione culturale dando la possibilità a 390 ragazze e ragazzi di diventare soccorritrici e soccorritori.

Nella provincia di Vercelli ci sono in totale 30 posti disponibili: Croce Bianca Alice Castello (2 posti); Vapc Volontari Assistenza Pubblica Cigliano (6 posti); Vapc Volontari Assistenza Pubblica Cigliano sezione di Villareggia (2 posti); Pal Pubblica Assistenza Livornese di Livorno Ferraris (6 posti); Pubblica Assistenza Bassa Valsesia Serravalle Sesia (6 posti); Pat Pubblica Assistenza Trinese (8 posti).

I giovani selezionati si occuperanno di servizi sanitari essenziali a favore della comunità. Per orientare i giovani nella scelta dei progetti di Servizio civile e negli adempimenti richiesti, Anpas Piemonte ha predisposto un sito web dedicato http://serviziocivile.anpas.piemonte.it. La durata del servizio è di 12 mesi. Ai volontari in Servizio civile spetta un assegno mensile di 444,30 euro per un impegno settimanale indicativamente di 25 ore.