Trino: il Pd a congresso sabato 12 febbraio

Il circolo “25 Aprile” di Trino e Palazzolo Vercellese del Partito Democratico va a congresso. L’appuntamento è per domani, sabato 12 febbraio, dalle 16, nella sede di corso Cavour 42.

Dal circolo trinese il coordinatore Alessandro Demichelis spiega che "sta per aprirsi la fase congressuale per il Partito Democratico vercellese e nelle prossime settimane le iscritte e gli iscritti saranno infatti chiamati a partecipare alle assise congressuali sia del livello provinciale che nei circoli attivi nel vercellese e in Valsesia. Questi congressi si collocano in una fase importante sia a livello nazionale, subito dopo la complicata pagina che ha portato alla rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sia a livello locale, con molti comuni che si avviano a rinnovare sindaci e consigli comunali nei prossimi due anni. Anche il nostro circolo contribuirà a questo processo. Potranno infatti partecipare con pieno diritto di elettorato attivo e passivo tutte le iscritte e gli iscritti del 2021 e quelli iscritti nel 2020 che rinnoveranno l’iscrizione entro la data dello svolgimento del congresso di sabato. In quel momento sarà possibile partecipare all’elezione del coordinatore del circolo, del direttivo cittadino e dei cinque trinesi e palazzolesi che faranno poi parte dell’Assemblea Provinciale".

Demichelis aggiunge: "Sappiamo che la fase pandemica ancora in atto non aiuta di certo la partecipazione, ma speriamo comunque che quello di sabato possa essere un momento utile di confronto. Sarà l’occasione per una riflessione comune sulla situazione politica generale, così come della direzione che sta prendendo il Partito Democratico, sia a livello nazionale che locale. Speriamo che con questo momento congressuale si possa avviare anche una fase di allargamento degli iscritti e dei simpatizzanti. Nonostante tutte le difficoltà, proviamo a svolgere al meglio il nostro lavoro, di dare voce e rappresentanza alle nostre concittadine e ai nostri concittadini. Chiunque abbia voglia di venire a esprimere le proprie esigenze, a segnalare problematiche, fornire idee nuove e a dare una mano, troverà sempre la nostra porta aperta. La nostra forza politica è al momento l’unica ancora organizzata e fisicamente presente a Trino, mettiamo a disposizione della comunità le nostre energie e chiamiamo a raccolta tutte le democratiche e i democratici: è tempo di ripartire e costruire un nuovo progetto per Trino".