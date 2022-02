Trino: appuntamento a teatro con "Quando cantavano le divine"

Appuntamento a teatro, ma non solo. Con ‘L Lantarnin dal Ranatè si ci può divertire e acculturare in varie forme.

Domenica 13 febbraio il Lantarnin alle 17 al Teatro civico di Trino propone lo spettacolo teatrale “Quando cantavano le divine” del gruppo “Le signorine Marameo” di Valenza. Si tratta di Miriam Marcolongo, Barbara Amoroso, Federica Gianotti e Giovanna Perlongo, con la partecipazione di Gianni Trinchieri. Da loro verranno proposte varie canzoni: Il pinguino innamorato, Ba Ba Baciami piccina, Non dimenticar le mie parole, Camminando sotto la pioggia, La classe degli asini, Bongo bongo bongo, Maramao perché sei morto, Tulipan, In the mood, Boogie woogie bugle boy, Bellezza in bicicletta, Buonasera signorina, Chattanooga choo choo, Beer barrel polka, Un bacio a mezzanotte.

Sono invece ripartiti col botto il 7 febbraio gli altri appuntamenti. In biblioteca civica “Favorino Brunod” lunedì scorso è ripreso “Dialoghi” con argomenti di filosofia e letteratura trattati da Massimiliano Sanfedino e Federico Ottavis, che hanno ospitato la psicologa Valentina Negro. Il tema dell’incontro erano le “Trappole mentali” e la psicologa Negro ha spiegato queste distorsioni del pensiero che ci fanno vedere la realtà per come la vediamo e non per quella che è, ma secondo i nostri schemi, anche facendoci male a volte.

Il prossimo appuntamento sarà invece musicale: lunedì 14 febbraio alle 18 in biblioteca civica ci sarà Bruno Raiteri con “Impariamo ad ascoltare e capire la musica”, che riproporrà anche il 28 febbraio. Lunedì 21 febbraio allo stesso orario torna “Dialoghi” con Sanfedino e Ottavis che ospiteranno Alessandra Biava, laureata in “Scienze dell’alimentazione”, che parlerà di “Gusto”.

Il corso di esperanto tenuto da Cinzia Vanni si svolge invece on line. Tutti coloro che vogliono partecipare ai vari appuntamenti organizzati dal Lantarnin possono contattare Mario Martuzzi al 347-6466221 per avere le informazioni del caso.