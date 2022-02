Colossale Fagiuolata: in piazza Zappelloni accesso con Green pass

Santhià: la Colossale Fagiuolata del lunedì 'grasso', simbolo del Carnevale Storico, quest'anno si svolgerà il 28 febbraio, ma con particolari adeguamenti legati alla normativa per il contenimento dei contagi da Covid-19. Subirà quindi una cambiamento nelle modalità di distribuzione alla popolazione.

"Piazza Zapelloni sarà chiusa sui quattro lati e sarà concesso l’accesso esclusivamente a chi sarà in possesso di Green pass e del buono per il ritiro della propria razione - spiega Fabrizio Pistono, presidente dell'Antica Società Fagiuolesca -. Gli ingressi saranno controllati da appositi addetti, che verificheranno il possesso del certificato verde e che indirizzeranno i santhiatesi verso le dieci postazioni di distribuzione, tenendo le file ordinate e il rispetto delle distanze di sicurezza".

La distribuzione inizierà alle 11 e le persone saranno suddivise in quattro scaglioni, uno ogni mezz’ora, fino alle 12,30. Su ogni buono-razione, che vale per due porzioni, sarà stampato l’orario in cui presentarsi, in modo da evitare che ci sia troppo affollamento.

L'organizzazione raccomanda di presentarsi con uno o più contenitori di formato adeguato, per contenere tutte le razioni prenotate. Il buono per la fagiolata è reperibile negli esercizi commerciali di Pistono Fabrizio, Cartoleria Santhiatese, Buffetti, Pasqua Santhià, Erboristeria Naturalmente, Immobilcasa, Caffè della Piazza e Bar Roma.