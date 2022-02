Scuolabus con telo di nylon al posto del lunotto posteriore

Santhià: al posto del lunotto posteriore un telo di nylon fissato da una griglia di nastro adesivo. Il mezzo per il trasporto dei bambini è stato fotografato oggi, giovedì 10 febbraio, da un lettore alla scuola Pellico

Nel caso in cui si verifichino delle fratture o, anche più semplicemente, delle crepe, è indispensabile procedere alla sostituzione del lunotto. L'intervento non solo è necessario, vista la stagione e il servizio rivolto ai bambini, bensì obbligatorio. Lo dice il Codice della strada, all’articolo 79/4 (comma 1 e 4): l’alterazione delle caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo è motivo di sanzione. E tra queste rientra la rottura di un cristallo che è a tutti gli effetti un’alterazione strutturale, così come lo è anche una lieve scheggiatura o un’incrinazione, dal momento che possono limitare la tua visibilità alla guida. La mancata sostituzione è sanzionata.