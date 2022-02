Donare il calco del proprio seno per chi si è sottoposta a mastectomia

"Un atto d’amore delle donne per le donne”. È lo slogan lanciato dalla “Banca del capezzolo”, per un atto d’amore verso chi ha dovuto sacrificare una parte importante del proprio corpo per potersi salvare dal cancro al seno. Tutte le donne possono effettuare la “donazione” del calco del proprio seno: è gratuito e si contribuisce a quello che è un augurio di rinascita, realizzato grazie al progetto realizzato, a livello nazionale, da Ennio Orsini.

Approfondimento su La Sesia in edicola da venerdì 11 febbraio