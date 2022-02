Trino: dieci posti disponibili per il Servizio civile

C’è tempo ancora fino al 10 febbraio per presentare per il servizio civile, sia alla Pubblica Assistenza Trinese, sia al Comune di Trino. Per tutte le domande è stata infatti concessa una proroga.

Sono otto i posti disponibili alla Pat e l’opportunità è rivolta ai ragazzi di ambo i sessi compresi fra 18 e 29 anni non compiuti. E’ stato predisposto un sito web dedicato all’indirizzo http://serviziocivile.anpas.piemonte.it/. La durata del servizio civile è di 12 mesi e chi lo effettuerà percepirà un assegno mensile di 444,30 euro per un impegno settimanale indicativamente di 25 ore. Le domande vanno presentate solo sulla piattaforma on line https://domandaonline.serviziocivile.it. L’accesso alla piattaforma Domanda On Line per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero deve avvenire esclusivamente con Spid. I progetti di servizio civile in Anpas, quindi anche alla Pat, prevedono lo svolgimento di servizi socio-sanitari su pulmini e ambulanze per quei cittadini che devono effettuare terapie come dialisi, trasporti interospedalieri, essere dimessi da ospedali o case di cura, frequentare centri diurni di socializzazione o riabilitazione. Ci sono poi i progetti di servizio civile in Pubblica Assistenza Anpas nel campo del soccorso di emergenza 118 che in Piemonte includono anche l’impiego in servizi di emergenza per l’urgenza 118. E poi i progetti nel settore educazione e promozione culturale hanno il fine di divulgare tra gli studenti delle scuole superiori e tra la cittadinanza la cultura del volontariato assistenziale e del primo soccorso.

Sono due invece i posti disponibili per il servizio civile al Comune di Trino dove verranno accolti altrettanti giovani volontari per i progetti "Appuntamento al verde" e "Connessioni culturali". Le attività hanno una durata di 12 mesi, prevedono un impegno di 25 ore settimanali e un contributo mensile di 444,30 euro. Per tutte le informazioni necessarie è possibile consultare il sito del Comune di Trino e pure la biblioteca civica per ulteriori richieste.