Ponte sul Po: "Resta il problema della strada per pedoni e ciclisti"

"Le precisazioni del consigliere delegato alla viabilità per la Provincia di Vercelli Massimo Camandona sarebbero potute forse giungere prima, in modo da fugare alcune comprensibili preoccupazioni in merito alla funzionalità di un’infrastruttura importante come quella che collega la pianura alla collina". Il gruppo consiliare di “Trino Futura” e il circolo "XXV Aprile" di Trino e Palazzolo Vercellese del Partito Democratico intervengono in merito al dibattito sulle due corsie laterali riservate a pedoni e bici del ponte sul Po che collega Trino e Camino.

"Abbiamo letto le dichiarazioni rilasciate dal consigliere provinciale con delega ai lavori pubblici in merito alla situazione del cantiere del ponte sul Po e non ci resta dunque che attendere l’arrivo della bella stagione per la conclusione degli ultimi lavori necessari alle due passerelle laterali, conclusi i quali finalmente sarà di nuovo consentito in sicurezza il transito a pedoni e ciclisti. Se in primavera sarà risolto l’attuale divieto di utilizzo dei passaggi laterali, rimane invece tutto aperto il problema della percorribilità della strada che porta al ponte per pedoni e ciclisti, dato che la posa dei guardrail ha ridotto lo spazio delle carreggiate e, di fatto, cancellato il già scarso spazio ai lati che era normalmente utilizzato dai molti che transitano a piedi, facendo jogging o in bicicletta lungo quel tratto viario".

“Trino Futura” e Pd aggiungono: "I percorsi pedonali e ciclabili per avere senso devono essere continui, non interrompersi obbligando le persone a condividere lo spazio con le auto, con tutti i rischi che è facile immaginare. Passaggi laterali sul ponte, un nuovo tratto che collega il viale della Rimembranza fino al canale Magrelli e quindi alle strade bianche che portano al Parco delle Donne e a Pobietto, ma in mezzo nulla. È urgente individuare delle soluzioni, ad esempio verificando se si può sfruttare lo spazio oltre il guardrail, andando a realizzare lì dei camminamenti, compatibilmente con la forma del territorio in quei punti. Sia per la sicurezza dei tanti cittadini e cittadine che percorrono quella strada, sia per una piena fruibilità anche turistica di uno dei migliori collegamenti tra pianura vercellese e collina del Monferrato, è importante superare questa criticità".