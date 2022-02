Missione mascherine: donate 8370 Ffp2

Fondazione Valsesia onlus: donate 8370 mascherine. I dispositivi di protezione sono stati consegnati a scuole, oratori, associazioni locali del nostro territorio e per l’open night vaccinale per i giovani organizzato a Borgosesia in collaborazione con Asl Vercelli, Igea Salute Prevenzione Vita odv e Comune di Borgosesia a gennaio

"Si è conclusa il 3 febbraio la campagna Missione Mascherine, iniziata il 7 gennaio - spiegano dalla Fondazione Valsesia onlus -

Sono state donate sul nostro territorio a 4 oratori, a 21 Istituti scolastici, a Comuni e Servizi Sociali, per il trasporto scolastico e per le scuole comunali e a 14 associazioni e per l’open night vaccinale rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni del 14 gennaio. Sono arrivate anche richieste da istituti scolastici non compresi nel nostro territorio di competenza, sin fuori regione, che, purtroppo per la nostra missione statutaria, non abbiamo potuto soddisfare ma che ci confermano l’attenzione di Fvo ai bisogni reali con risposte tempestive che nascono dal confronto e dalla collaborazione costanti e continui con tutti gli attori locali".

La campagna Missione Mascherine era nata per sostenere le scuole e le attività dedicate ai più giovani "perché riteniamo sia di fondamentale importanza, per il presente ed il futuro, contribuire nel nostro piccolo a donare fiducia a bambini ed adolescenti che, purtroppo, come sappiamo, sono stati, e continuano ad essere, i più colpiti da questa pandemia - sottolineano dalla Fondazione -. Crediamo che anche un semplice gesto, donare una mascherina, sia un segnale positivo concreto che contribuisce a costruire reti solide che collaborano insieme per le comunità".

Per sostenere le attività della Fondazione Valsesia onlus è possibile effettuare un bonifico bancario su conto corrente (Banca di Asti, filiale di Varallo) intestato alla Fondazione Valsesia Onlus IT55 C060 8544 9000 0000 1001 092, indicando la causale.

O tramite Pay Pal: Conto intestato a: PAY PAL FONDAZIONE VALSESIA - [email protected]. Tutte le donazioni tracciabili a Fvo godono dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente