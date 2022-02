Addio ad Erasmo Campei, gestore del laghetto di Plello

Borgosesia in lutto per la morte di Erasmo Campei. Da anni combatteva contro la malattia che non gli ha lasciato scampo. Era un uomo molto attivo all’interno della città e faceva parte di numerose associazioni. Cresciuto in gioventù a Grignasco, aveva vissuto per molti anni a Quarona, città d’origine della moglie Anita Lucca. Ormai da diverso tempo la coppia si era trasferita a Borgosesia, in frazione Plello, dove gestiva l’omonimo laghetto e organizzava gare di pesca anche a livello nazionale. Negli anni '90 aveva fatto parte della dirigenza del Borgosesia calcio.

"Lo conoscevo da lungo tempo - ricorda il sindaco Paolo Tiramani – e con lui e la moglie abbiamo seguito tantissime partite del Borgosesia. Ho di lui ricordi bellissimi: se poteva aiutava sempre tutti. Un animo volto alla socialità, adorava organizzare ed aveva sempre in serbo idee a livello aggregativo. In città era molto conosciuto e tutti lo ricordano come una persona solare e a dir poco fantastico".

Tantissime le manifestazioni d’affetto anche sui social. "Se un giorno vedrò scendere un amo da una nuvola saprò che sei tu che stai pescando" scrive un’amica della famiglia. Nel 2018, probabilmente a causa di una fuga di gas, ci fu un’esplosione al laghetto e il bar, pericolante, fu abbattuto. "Lui con la moglie e i soci non solo hanno ricostruito la struttura ma anche l’ area prospicente . Era una persona dinamica e propositiva" ricordano inoltre.